Житель Кировской области вырубил деревьев на 17 миллионов рублей

Уничтожены 800 осин, елей, сосен и берез. Фото: УМВД России по Кировской области

В Кировской области расследуют уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере).

Следы ЧП обнаружили на космических снимках. Полицейские выяснили, что к рубке может быть причастен ранее судимый житель Белой Холуницы. Он также заключил с администрацией этого города договор безвозмездного оказания услуг: согласился очистить городское кладбище от древесной поросли. В ответ он мог сам как угодно распоряжаться теми растениями, которые срубит.

Однако подозреваемый зачистил гораздо больший участок. Часть полученной древесины он продал на дрова, другую - на стройматериалы. Всего пострадали 800 сосен, елей, берез и осин - 685 кубов насаждений. Ущерб министерству лесного хозяйства оценен в 17 миллионов рублей. Имущество подозреваемого уже арестовано.

Это далеко не единственное подобное ЧП за последние месяцы.