100 кировчан присоединились к донорской акции

Акцию приурочили к дню донора. Фото: правительство Кировской области

В среду, 14 июня, в Кирове состоялась общегородская донорская акция. Ее приурочили к Международному дню донора крови.

Мобильный комплекс развернули на Театралке, сдать кровь мог любой желающий. Донорам в ответ вручали памятные подарки.

За день работы комплекса на Театральной площади приняли десятки горожан, готовых сдать кровь. Некоторые присоединились к донорству впервые в жизни, - уточняют в правительстве Кировской области. Плюсом всех желающих включили в федеральный регистр доноров костного мозга.

Ранее мы рассказывали историю кировского донора компонентов крови, благодаря которому спасли 5-суточного младенца.