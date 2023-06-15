Из-за «Сказочных игр» в Кирове будут перекрывать улицы и закрывать парковки

Закрывать будут участки улиц Труда и МОПРа. Фото: киров.рф

В субботу, 17 июня, впервые за несколько лет состоится фестиваль «Сказочные игры на Вятке». В связи с этим некоторые участки улиц будут перекрыты, - сообщают в администрации Кирова.

Так, в день фестиваля с 7.00 до 21.00 нельзя будет проехать по улице МОПРа (от Казанской до Набережной Грина) и по улице Труда (от Казанской до Набережной Грина).

Плюсом с 19 часов пятницы, 16 июня, до 21 часа субботы, 17 июня, прекратят остановку и стоянку транспорта на проезжей части и парковках по тем же улицам (МОПРа и Труда) на тех же участках (от Казанской дл Набережной Грина).

Афишу и список гостей фестиваля можно увидеть здесь.