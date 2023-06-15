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НовостиНедвижимость15 июня 2023 9:30

Еще один дом под расселение «авариек» достраивают в Кирове

18 из 105 квартир отдадут сиротам
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Дом сдадут нынешним летом. Фото: правительство Кировской области

Дом сдадут нынешним летом. Фото: правительство Кировской области

В Кирове (Лянгасово, улица Комсомольская, 55) практически достроили очередной дом, предназначенный для переселенцев из аварийного жилья.

Пятиэтажку возводят по нацпроекту «Жилье и городская среда». В ней будет 105 квартир, часть выделена детям-сиротам, - сообщают в министерстве строительства Кировской области.

Сама конструкция построена, даже вставлены окна. Впереди отделка квартир и подъездов, покраска фасада, благоустройство территории. На объекте работают 44 человека, но чиновники предлагают вывести дополнительные бригады, чтобы ускорить процесс.

Сдать дом должны нынешним летом.