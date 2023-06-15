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НовостиЗвезды15 июня 2023 9:22

Следующий фильм под открытым небом кировчане увидят 22 июня

Всего для кинопоказа на улицах отобрали 7 картин
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Все кинопоказы пройдут во дворах жилых домов. Фото: киров.рф

Все кинопоказы пройдут во дворах жилых домов. Фото: киров.рф

В Кирове начался сезон летних кинопоказов под открытым небом. Это проект сезонного кинотеатра «Киномиг», победивший в конкурсе грантов от мэрии.

Первый открытый показ фильма прошел на улице Комсомольской, 113. Организаторы ждали около 100 зрителей, однако в итоге на акции собралось гораздо больше кировчан.

Всего запланировали показ 7 фильмов. Все они сняты на Вятке либо при активном участии уроженцев Кировской области. Следующий показ будет в четверг, 22 июня, на улице Солнечной, 31. В программе фэнтези «Цветок света» (проект «Вятские сказки»), конкурсы и развлечения для детей, выдача памятных значков к 650-летию города.

Показ всех фильмов в рамках акции запланирован во дворах жилых домов, - отмечают в администрации Кирова.