Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 июня 2023 7:23

Более сотни домов останутся без воды 15 июня в Кирове

Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Работы пройдут в Ленинском районе города.

Работы пройдут в Ленинском районе города.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кировчан предупредили об отключении холодной воды в четверг, 15 июня. Как сообщает «Водоканал», такие меры связаны с проведением работ на сетях.

Уточняется, что ремонт пройдет в Ленинском районе города. Без ресурса останутся более сотни домов. Для жильцов организуют подвоз воды, точное место остановки спецтехники можно узнать по ссылке.

Так, до 19.00 холодного водоснабжения не будет в домах по улицам Короленко, 27 и Левитана, 18. До 16.00 ресурс отключат на улицах: Гастелло, Калининцы, Коллективная, Морозова, Новая и других. Полный список домов можно найти здесь. Предприятие приносит горожанам извинения за доставленные неудобства.