Кировский футбольный клуб «Динамо» возглавил Виктор Булатов

Виктор Булатов является трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка России по футболу. Фото: kirovreg.ru

Как сообщил губернатор Александр Соколов, Российский футбольный клуб выдал кировскому «Динамо» лицензию. На должность руководителя, который должен быть сильным и опытным, пригласили Виктора Булатова - трехкратного чемпиона России, обладателя Кубка России по футболу и бывшего игрока Сборной, трижды попадавшего в список лучших футболистов страны.

- Обсудили пути развития футбола в регионе и планы команды. Уверен, что благодаря новому главному тренеру у «Динамо» Киров появится хорошая возможность достойно проявить себя в предстоящем сезоне, - добавил глава региона.

Добавим также, что у Виктора Булатова имеется и опыт наставничества. В 2015-2015 году под его руководством вышел в Премьер-лигу тульский футбольный клуб «Арсенал». С 2022 года он также был тренером ФК «Челябинск». Сейчас он уже подписал контракт и готов к работе с кировской командой.