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НовостиОбщество15 июня 2023 6:29

В реке Чахловице рядом с Бахтой погибла рыба

Причиной замора рыбы стало загрязнение воды
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Специалисты обследовали участок реки до Победиловского тракта и взяли пробы воды. Фото: vk.com/priroda_43

Специалисты обследовали участок реки до Победиловского тракта и взяли пробы воды. Фото: vk.com/priroda_43

В Кирове подтвердился замор рыбы в реке Чахловице. Об этом сообщили в региональном министерстве охраны окружающей среды.

О гибели рыбы выше по течению от села Бахта сообщили местные жители. На место выехали специалисты, которые обследовали участок реки до Победиловского тракта и взяли пробы воды.

Результаты исследований показали, что источниками загрязнения стали стоки с очистных сооружений Лянгасово, а также с сельскохозяйственных полей у деревень Балезинщина, Колобовщина и села Русское. Материалы передали в Росприроднадзор, а также Росрыболовство и природоохранную прокуратуру.

Напомним, что жители Кировской области рассказали о загрязнении воды и заморе рыбы в Быстрице.