В Кирове День молодежи будут отмечать 24 и 25 июня

Праздник отметят в двухдневном формате. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове День молодежи пройдет в формате двухдневного фестиваля. Подробности сообщили в областном правительстве.

Площадками проведения станут Набережная Грина, Александровский сад и Кочуровский парк. Кировчан ожидают выступления творческих коллективов, фестиваль красок «Холи», танцевальный флешмоб. В Александровском саду между собой сразятся танцоры, пройдут стенд-апы, мастер-классы от Школы диджеинга и электронной музыки. В Кочуровском парке посетители смогут пройти диагностику здоровья, поучаствовать в спортивных тренировках и розыгрыше призов.

Одним из ключевых мероприятий станет вручение Премии молодежи Вятского края. В 2023 году ее удостоились более 40 молодых жителей Кирова и области.

Полную программу мероприятий можно посмотреть в этом паблике.