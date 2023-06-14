Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 июня 2023 13:59

Судья из Кировской области стал председателем Арбитражного суда Запорожской области

Его стаж в области юриспруденции составляет уже 30 лет
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Ранее Владимир Устюжанинов занимал должность председателя областного Арбитражного суда и Второго арбитражного апелляционного суда. Фото: 2aas.arbitr.ru

Ранее Владимир Устюжанинов занимал должность председателя областного Арбитражного суда и Второго арбитражного апелляционного суда. Фото: 2aas.arbitr.ru

Судью из Кировской области Владимира Устюжанинова назначили председателем Арбитражного суда Запорожской области. Соответствующий указ Президента РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как рассказали во Втором арбитражном апелляционном суде, стаж Владимира Устюжанинова в области юриспруденции составляет уже 30 лет, 21 год - в судебной системе. Он награжден званием «Почетный работник судебной системы», грамотами и юбилейными медалями. Имеет наградной знак Совета судей РФ «За служение правосудию».

С 2007 по 2011 годы Устюжанинов являлся председателем Арбитражного суда Кировской области. С 2011 по 2023 годы - председателем Второго арбитражного апелляционного суда. Срок его полномочий истек 30 мая 2023 года.

- Богатый жизненный опыт Владимира Устюжанинова, высокий профессионализм, организаторские способности и активная позиция помогут ему в реализации новых планов по становлению органов судебной власти на территории вновь образованных регионов РФ, - добавили в пресс-службе ведомства.