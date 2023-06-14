Судья из Кировской области стал председателем Арбитражного суда Запорожской области

Ранее Владимир Устюжанинов занимал должность председателя областного Арбитражного суда и Второго арбитражного апелляционного суда. Фото: 2aas.arbitr.ru

Судью из Кировской области Владимира Устюжанинова назначили председателем Арбитражного суда Запорожской области. Соответствующий указ Президента РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как рассказали во Втором арбитражном апелляционном суде, стаж Владимира Устюжанинова в области юриспруденции составляет уже 30 лет, 21 год - в судебной системе. Он награжден званием «Почетный работник судебной системы», грамотами и юбилейными медалями. Имеет наградной знак Совета судей РФ «За служение правосудию».

С 2007 по 2011 годы Устюжанинов являлся председателем Арбитражного суда Кировской области. С 2011 по 2023 годы - председателем Второго арбитражного апелляционного суда. Срок его полномочий истек 30 мая 2023 года.

- Богатый жизненный опыт Владимира Устюжанинова, высокий профессионализм, организаторские способности и активная позиция помогут ему в реализации новых планов по становлению органов судебной власти на территории вновь образованных регионов РФ, - добавили в пресс-службе ведомства.