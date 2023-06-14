На дорогах и популярных общественных площадках Кирова появятся камеры наблюдения

Первые камеры уже появились на перекрестке Спасской и Володарского. Фото: kirovreg.ru

В появятся камеры ситуационного наблюдения. Подробности сообщает областное правительство.

Оборудование установят на дорогах и популярных общественных площадках города. Сообщается, что это поможет в раскрытии и предотвращении нарушений. Первые камеры уже установлены - они появились на перекрестке улиц Спасской и Володарского. Их планируется также разместить в районе кинотеатра «Колизей», на площади Конева, в Александровском саду и других местах массового скопления и отдыха горожан.

Всего в городе появятся 84 камеры наблюдения. Все работы завершатся до конца июля.