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НовостиОбщество14 июня 2023 12:34

В районы Кировской области отправят новую дорожную технику

Оборудование для ремонта дорог и борьбы с борщевиком закупил «Вятавтодор»
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
В конце минувшего года началось поэтапное обновление автопарка предприятия. Фото: kirovreg.ru

В конце минувшего года началось поэтапное обновление автопарка предприятия. Фото: kirovreg.ru

«Вятавтодор» закупил новую дорожную технику, которая в ближайшее время отправится в районы Кировской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Предприятие получило партию специализированных автомобилей и оборудования - катки, мини-погрузчик, асфальтоукладочный комплекс и другое. В ближайшие дни ожидается поставка еще четырех новых машин для ремонта дорог. Кроме того, уже закуплены семь навесных косилок для борьбы с борщевиком.

Как отмечают в компании, приобретение новой техники связано с необходимостью обновить значительную часть автопарка. Работа в этом направлении началась в конце минувшего года.