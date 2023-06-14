Общественники требуют оградить опасный недострой в Шутовщине, где играют дети

На территории должен был появиться новый дом, но строительство остановилось. Фото: ОНФ Кировской области

Как сообщили активисты ОНФ, речь идет об объекте на Полянской, 4. На участке должен был появиться новый дом. Возведение вскоре остановилось - застройщик обанкротился. А остов здания остался и, по словам активистов, зайти на территорию может любой желающий: объект не охраняется, деревянный забор пестрит дырами. Этим обстоятельством часто пользуются дети.

- Доступ к лестницам открыт, сами они шатаются. Можно подняться на самый верхний этаж и сорваться с высоты, так как стен нет. Кроме того, на территории есть трансформаторная будка. Она открыта для посторонних лиц. Остается надеяться, что она не под напряжением, - сообщают активисты.

Общественники направили обращение в прокуратуру. Надзорный орган может обязать собственника исключить доступ посторонних к объекту.