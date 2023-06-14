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НовостиОбщество14 июня 2023 10:07

В Кирове на 60% закончен ремонт дорог по нацпроекту

Сейчас в работе находятся 25 участков
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Сейчас в Кирове уже сданы шесть дорожных участков. Фото: киров.рф

Сейчас в Кирове уже сданы шесть дорожных участков. Фото: киров.рф

В Кирове продолжается ремонт дорог. По сообщению горадминистрации, сейчас специалисты трудятся на 25 участках.

Так, например, сегодня на улице Юбилейной идет обустройство основания тротуара. На текущей неделе дорожники приступят к асфальтированию съездов на Чистопрудненской и начнут устройство выравнивающих слоев асфальтобетона на Жигаловской и Нововятской.

Сейчас в Кирове сданы шесть дорожных участков, среди готовых объектов - Парковая, Дорожников, Ананьинская, Ярославская улицы.

- Общий объем выполненных работ по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Кирове составляет 60%, - добавили в горадминистрации.

Ранее мы также сообщали о начале ремонта дороги, соединяющей Кировскую область с двумя соседними регионами.