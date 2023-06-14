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НовостиОбщество14 июня 2023 7:37

Начался ремонт дороги, соединяющей Кировскую область с двумя регионами

Работы идут в Кильмезском районе
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Работы закончатся к 30 сентября. Фото: kirovreg.ru

Работы закончатся к 30 сентября. Фото: kirovreg.ru

Начался ремонт дороги, соединяющей Кировскую область с Пермским краем и Республикой Удмуртия. Подробности сообщили в пресс-службе правительства региона.

Речь идет об участке трассы «Казань - Пермь», построенной в начале 2000-х годов. Ремонта на ней не было с момента появления. В минувшем году на дороге отремонтировали участок длиной 7,5 км от границы с Удмуртской Республикой. В текущем году планируется привести в порядок следующие 7,5 км.

Специалисты уже провели фрезерование старого покрытия проезжей части, нанесли временную разметку и установили на время ремонта дорожные знаки. Вскоре дорожники начнут укладку выравнивающего слоя из асфальтобетона и укрепление обочин. Все работы должны закончиться к 30 сентября.