В ДТП пострадали четыре человека. Фото: vk.com/gibdd43

Во вторник, 13 июня, в Кировской области в аварии с грейдером пострадал годовалый мальчик. Автомобиль «Рено Логан» столкнулся со спецтехникой на трассе в Опаринском районе.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, ДТП зафиксировали в 12.50 на 55-м километре автодороги «Мураши - Опарино - Скрябино». В аварии пострадали четыре человека. Среди них годовалый мальчик. Также травмы получили водитель иномарки и пассажиры: 28-летняя женщина и 6-летняя девочка.

Авария произошла на трассе в Опаринском районе. Фото: vk.com/gibdd43

Напомним, что в Советском районе ребенок пострадал в ДТП с участием лося.