Не менее 7 лет нужно копить средней кировской семье на квартиру

Эксперты высчитали, как быстро двое взрослых с ребенком смогут обзавестись собственным жильем Фото: Иван МАКЕЕВ

4,4 года требуется средней семье в России, чтобы накопить на квартиру площадью в 60 квадратов (вторичный рынок). Семье из Кировской области на это потребуется 7,1 года, - подсчитали аналитики «РИА Рейтинг».

Эксперты рассчитали, как быстро на такое жилье накопит семья из двух взрослых (у каждого - средняя по региону чистая зарплата (без НДФЛ) и одного ребенка, если будет откладывать все деньги, оставшиеся после траты минимального прожиточного минимума, используя при этом банковские накопления.

Кировская область оказалась на 57 месте по стране из 84 возможных. Таковы данные на начало 2023 года.

Для сравнения, семьям из Ненецкого и Ямало-Ненецкого АО, а также из Магаданской области нужно менее 3 лет, чтобы накопить на аналогичную покупку в своих регионах.