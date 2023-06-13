Южный обход Кирова и 4 района области продолжат очищать от борщевика

Местами борщевик уничтожают вручную. Фото: телеграм-канал Александра Соколова

В Кировской области продолжают уничтожать борщевик Сосновского - опасное растение, разросшееся на площадях в сотни гектар.

В некоторых муниципалитетах продолжают косить борщевик вручную, а также при помощи техники. Теперь начинается химическая обработка территорий, - сообщает «Вятавтодор».

У деревни Бонево и села Коршик (Оричевский район) растения опрысканы специальным гербицидным составом. На очереди земли в Лебяжском, Афанасьевском, Слободском, Малмыжском районах и по Южному обходу Кирова.

Ранее губернатор Соколов рассказал о проблемах в ликвидации борщевика Сосновского: на начало прошлой недели в 7 районах Кировской области опасное растение еще не косили.