Под домашние матчи кировского «Динамо» дают стадион ВятСШОР

ФК не играл на профессиональном уровне в 2017-2022 годах. Фото: kirovreg.ru

Первая игра ФК «Динамо» в дивизионе Б Второй лиги должна состояться в конце июля 2023 года. Домашние игры кировского футбольного клуба решили проводить на стадионе ВятСШОР, - сообщают в министерстве спорта и туризма Кировской области.

Напомним, с 2017 года «Динамо» несколько лет не играло на профессиональном уровне, однако в прошлом сезоне вернулось и победило в Чемпионате (зональном этапе Всероссийских соревнований «III дивизион»). После РФС выдал «Динамо» лицензию на участие в ФНЛ-2.

По данным минспорта, на данный момент в команде не до конца решен кадровый вопрос: «должен появиться сильный тренер, который сможет собрать профессиональную команду». Плюсом нужно решить вопросы безопасности на стадионе и «технические моменты».