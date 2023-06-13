На ярмарке в районах Кировской области продавали небезопасное мясо и молочку

Продавали ИП свиные субпродукты и полуфабрикаты, колбасу, сало Фото: Олег ЗОЛОТО

В апреле-мае 2023 года два ИП нарушали ветеринарное законодательство на ярмарках в Тужинском и Арбажском районах. Об этом рассказали в управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Предприниматели хранили и привезли на продажу 31,5 кг продуктов без холодильников, сопроводительных документов, упаковки и маркировки. А значит, подтвердить безопасность, состояние и происхождение продукции они не могли, поддерживать нужный температурный режим - тоже. Продавали ИП свиные субпродукты и полуфабрикаты, колбасу, сало, творог и сливочное масло.

- Данные факты являются нарушением ветеринарных правил, - отмечают в управлении. - Предпринимателям объявлены предостережения о недопустимости нарушений.

За прошлый год в регионе нашли более 100 тонн опасного мяса.