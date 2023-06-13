Более 120 миллионов рублей потратят на новую поликлинику в Свече

Поликлиника должна работать 5 дней в неделю с дополнительным выходом дежурного врача в субботу Фото: Мария ЛЕНЦ

В поселке Свеча «под ключ» возведут новую поликлинику. Объект будет рассчитан на 200 посещений в сутки, - следует из документов госзакупки.

Начальная (максимальная) цена контракта - 121 миллион 800 тысяч рублей. На первом этапе (до 30 ноября 2023 года) подрядчик проведет инженерные изыскания, сделает проект и документацию.

Здание планируют сделать двухэтажным, рассчитанным на работу с понедельника по пятницу (плюс на приход дежурного врача в субботу). Среди прочих требований указаны отдельное колясочное помещение у входа, отсутствие порогов, наличие регистратуры и процедурного кабинета, смотровых помещений, кабинета акушера-гинеколога и пр.

Заявки принимают до 19 июня. Срок окончания работ - 25 декабря 2024 года.

Ранее был определен подрядчик, который разработает проект строительства нового корпуса областной больницы.