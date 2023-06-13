В Кирове ищут родственников неизвестной пожилой женщины

Узнать имя женщины волонтерам не удалось. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Кировчан просят помочь в поисках родственников неизвестной женщины. Подробности сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Добровольцы разыскивают родных пенсионерки из Кирова. На вид ей предположительно 80 лет. Одета в фиолетовую кофту, фиолетовый халат с желтыми цветами, синие полосатые носки и синие сланцы. С собой у нее коричневая сумка. Женщина плохо разговаривает, узнать ее имя волонтерам не удалось.

Если вы обладаете какой-либо информацией, сообщите об этом по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.