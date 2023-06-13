В Кировской области объявили метеопредупреждение из-за пожарной опасности

Любая искра может стать началом лесного пожара. Фото: Иван МАКЕЕВ

Как сообщает Кировский ЦГМС, с 14 по 19 июня местами по Кировской области сохранится чрезвычайная (5 класс) и высокая (4 класс) пожарная опасность. Информацию направили главам муниципалитетов и руководителям служб жизнеобеспечения.

В связи с этим ГУ МЧС по региону объявило метеопредупреждение на указанный период. Кировчанам напоминают о необходимости быть предельно осторожными с огнем. В лесу запрещено разводить костры и оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы. Водителей просят не выбрасывать из окон автомобилей не потушенные окурки.

Ранее мы также сообщали, что на неделе в Кирове потеплеет до +26 градусов.