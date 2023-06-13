Кировскую область за четыре месяца посетили 235 тысяч человек

В последнее время в Кировской области стали популярны самостоятельные путешествия и активный отдых на природе. Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

В Кировской области с начала 2023 года на 31% вырос поток туристов. Подробности сообщили в пресс-службе правительства региона.

Так, с января по апрель турпоток составил 235 тысяч человек, по данным Банка России. К 650-летию Кирова, которое отметят в 2024 году, область должно посетить большое количество туристов.

Добавим также, что в Кировской области в последние годы стал очень популярным формат самостоятельных путешествий и активного отдыха на природе. Только в 2022 году в регионе создали 10 подобных проектов. А в текущем году планируется создать туристическую инфраструктуру в «Вятской Швейцарии» на реке Немде.