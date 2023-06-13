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НовостиОбщество13 июня 2023 10:31

15 муниципалитетов Кировской области получат по два миллиона рублей на свои проекты

В отборе участвовали городские поселения и муниципальные округа
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Средства выделят на реализацию инициативных проектов.

Средства выделят на реализацию инициативных проектов.

Фото: Даниил ОПАРИН

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в 2023-2024 годах в области реализуют проект «Народный бюджет». На участие поступило 33 заявки от поселений и округов региона. В ходе отбора оценивались активность и инициативность местных жителей, а также уровень софинансирования.

В результате победили следующие образования:

- муниципальные округа: Арбажский, Верхекамский, Лузский, Немский, Опаринский, Свечинский, Фаленский;

- городские поселения: Вахрушевское, Ленинское, Нижнеивкинское, Оричевское, Подосиновское, Советское;

- города: Киров, Котельнич.

Все победители отбора получат по два миллиона рублей. До конца 2023 года бюджетные комиссии определят проекты, которые реализуют на эти средства.