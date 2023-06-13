В Кировской области за четыре дня задержали полсотни пьяных водителей

Автоинспекторы также задержали более 30 бесправников. Фото: ГИБДД Кировской области

С 9 по 12 июня на дорогах Кировской области произошло 12 ДТП, в которых пострадал 21 человек. Аварии зафиксировали в Кирове, Советском, Шабалинском, Немском, Свечинском, Подосиновском, Кирово-Чепецком, Белохолуницком, Яранском, Котельничском и Нолинском районах.

В минувшие выходные в регионе вновь прошли «сплошные проверки». В результате мероприятий автоинспекторы задержали 57 пьяных водителей. Им также попались 36 бесправников. Всего правоохранители пресекли 803 нарушения ПДД.

- Госавтоинспекция Кировской области напоминает о недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения. За данное нарушение предусмотрено наказание в виде лишения права управления на срок от полутора до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей, - добавили в пресс-службе ведомства.