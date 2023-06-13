В 2023-2025 годах в Котельниче построят школу с бассейном и дома для врачей и педагогов

Работы проведут в ближайшие годы. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области утвердили планы по развитию Котельнича и Котельничского района на 2023-2025 годы. Подробности сообщили в пресс-службе правительства региона.

Так, в этот период в райцентре собираются построить школу с бассейном, причем место для возведения выбрали сами жители. На данный момент подрядчик уже приступил к проектирования.

За эти годы также планируется провести капремонт во многих домах и возведение новых - для переселения из аварийного жилья и обеспечения жильем врачей, педагогов и работников культуры.

В районе и райцентре также продолжится ремонт дорог, устройство уличного освещения и замена остановочных павильонов. В планах есть и замена сетей водо- и теплоснабжения, особенно в поселке Ленинская Искра.

Глава региона Александр Соколов попросил также направить проект программы для доработки по темам здравоохранения, культуры, спорта, связи, промышленности и сельского хозяйства.