В Оричевском районе проложили шесть распределительных газопроводов

Сейчас домовладения подключают к газораспределительным сетям. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщили в областном правительстве, газопроводы общей протяженностью 1,9 км появились в Оричах, поселке Торфяной и селе Истобенск. Благодаря строительству ресурс придет примерно в 200 домовладений. Сейчас заключено 511 договоров с жителями Оричевского района, 482 из них выполнены.

Добавим, что в 2022 году в районе построили 11 распределительных газопроводов общей протяженностью более 15,7 км. Сети проложили в поселках Оричи, Торфяной, Юбилейный, Мирный, Зенгино, Зеленый, селах Быстрица, Коршик, Истобенск, а также в деревне Улановы. Газ подвели к 188 домовладениям.

В правительстве напомнили: по программе догазификации сети бесплатно подводят к границам земельных участков. Для участия необходимо подать заявку:

- в офисах обслуживания населения АО «Газпром газораспределение Киров» «Единое окно»;

- в местных администрациях;

- на портале Единого оператора газификации;

- на портале Госуслуг;

- в территориальных отделах МФЦ.

Консультацию можно получить по телефону 8-800-201-00-04.