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НовостиОбщество12 июня 2023 16:00

В Кировской области сняли ряд ограничений на рыбалку

Такие меры связаны с тем, что на водоемах региона закончился нерестовый период
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Перед рыбалкой нужно внимательно осмотреть место, особенно осторожными стоит быть на обрывистых берегах.

Перед рыбалкой нужно внимательно осмотреть место, особенно осторожными стоит быть на обрывистых берегах.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В регионе сняли ряд ограничений на рыбалку. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Кировской области.

Такие меры связаны с тем, что на водоемах с 10 июня закончился нерестовый период. В связи с этим теперь разрешена рыбалка с судов с подвесным мотором.

Кроме того, в ведомстве напомнили основные правила безопасности, которые необходимо соблюдать рыбакам. В том числе, следует брать с собой заряженный телефон и предупреждать о поездке родных.

Помимо этого, нужно иметь при себе аптечку, фонарик, карту местности и средства для оповещения о своем местонахождении. Также рекомендуется надевать спасательный жилет и не употреблять алкоголь. Перед рыбалкой нужно внимательно осмотреть место, особенно осторожными стоит быть на обрывистых берегах. В случае ЧП необходимо позвонить по номеру: 112.