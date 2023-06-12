В Кировской области сняли ряд ограничений на рыбалку

Перед рыбалкой нужно внимательно осмотреть место, особенно осторожными стоит быть на обрывистых берегах. Фото: Иван МАКЕЕВ

В регионе сняли ряд ограничений на рыбалку. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Кировской области.

Такие меры связаны с тем, что на водоемах с 10 июня закончился нерестовый период. В связи с этим теперь разрешена рыбалка с судов с подвесным мотором.

Кроме того, в ведомстве напомнили основные правила безопасности, которые необходимо соблюдать рыбакам. В том числе, следует брать с собой заряженный телефон и предупреждать о поездке родных.

Помимо этого, нужно иметь при себе аптечку, фонарик, карту местности и средства для оповещения о своем местонахождении. Также рекомендуется надевать спасательный жилет и не употреблять алкоголь. Перед рыбалкой нужно внимательно осмотреть место, особенно осторожными стоит быть на обрывистых берегах. В случае ЧП необходимо позвонить по номеру: 112.