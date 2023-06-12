Сейчас такой класс начал работу в Омутнинске. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кировской области для школьников создали психолого-педагогический класс. Как пояснили в региональном правительстве, обучаться в нем будут десятиклассники.

Сейчас такой класс начал работу в Омутнинске. Проект направлен на подготовку педагогических кадров и знакомство детей с особенностями профессии. Занятия для школьников будут вести педагоги дополнительного образования.

Кроме того, дети смогут попробовать себя в роли начинающих педагогов. Они пройдут профпробы, после чего будут помогать педагогам в проведении мероприятий.