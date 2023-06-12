Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 июня 2023 13:29

В Кировской области для школьников создали психолого-педагогический класс

Дети смогут попробовать себя в роли начинающих педагогов
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Сейчас такой класс начал работу в Омутнинске.

Сейчас такой класс начал работу в Омутнинске.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кировской области для школьников создали психолого-педагогический класс. Как пояснили в региональном правительстве, обучаться в нем будут десятиклассники.

Сейчас такой класс начал работу в Омутнинске. Проект направлен на подготовку педагогических кадров и знакомство детей с особенностями профессии. Занятия для школьников будут вести педагоги дополнительного образования.

Кроме того, дети смогут попробовать себя в роли начинающих педагогов. Они пройдут профпробы, после чего будут помогать педагогам в проведении мероприятий.