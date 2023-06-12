В День города на Театральной площади в Кирове открылась выставка архивных документов

Всего на выставке зрителям представлено около 300 документов. Фото: kirovreg.ru

В понедельник, 12 июня, в Кирове открылась выставка архивных документов «Из истории любимого города. Театральная площадь». Об этом сообщили в региональном правительстве.

Кировчане могут увидеть уличную экспозицию в сквере у фонтана. Таким образом организаторы проекта решили познакомить горожан с историей главной площади. Всего на выставке зрителям представлено около 300 документов. С помощью них жители увидят, как менялся облик площади с конца 18 века по настоящее время.

Уточняется, что выставку подготовили в рамках цикла мероприятий, посвященных 650-летию Кирова. Дата будет отмечаться в 2024 году.