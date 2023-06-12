Стало известно, когда в Киров вернется тепло

На неделе синоптики прогнозируют теплую и солнечную погоду. Фото: Анна МАМАЕВА

На неделе в Кирове ожидается потепление. Как сообщили в кировском ЦГМС, столбик термометра поднимется до +24 градусов.

Уточняется, что теплая и солнечная погода наступит уже во вторник, 13 июня. Так, днем может потеплеть до +21…+23 градусов. Затем 14 и 15 июня синоптики прогнозируют в городе до +24 градусов.

По Кировской области местами воздух может прогреться до +27 градусов. Осадков в указанный период не ожидается.

Напомним, что в Даровском районе прошла гроза со шквалистым ветром. От удара молнии в селе Красном загорелась церковь.