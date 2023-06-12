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НовостиПроисшествия12 июня 2023 9:40

В Кировской области от удара молнии загорелась церковь

Пожар произошел в селе Красном
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
В старую церковь села Красное попала молния. Фото: vk.com/kirov_blacklist

В старую церковь села Красное попала молния. Фото: vk.com/kirov_blacklist

В пятницу, 9 июня, в Кировской области загорелась церковь. Как сообщили в паблике «Любительская метеорология», в этот день в Даровском районе прошла гроза со шквалистым ветром.

В 16.45 в старую церковь села Красное попала молния. Из-за чего загорелся купол. Как сообщили в администрации Даровского района, в пожаре никто не пострадал. Возгорание удалось потушить к 18.20.

Напомним, что в Кирове на месте сгоревшей Феодоровской церкви установили поклонный крест.