Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 июня 2023 7:57

Из-за превышения скорости на дорогах Кировской области 170 человек получили травмы

Погибли в ДТП по указанной причине 17 жителей
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Особенно внимательными водителям рекомендуют быть при неблагоприятных погодных условиях.

Особенно внимательными водителям рекомендуют быть при неблагоприятных погодных условиях.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из-за превышения скорости на дорогах Кировской области за пять месяцев 170 человек получили травмы. Погибли в ДТП 17 жителей.

В региональной Госавтоинспекции водителям напомнили несколько факторов, от которых зависит выбор скорости: условия видимости, дорожная обстановка, интенсивность движения, техническое состояние автомобиля и проезжей части.

Особенно внимательными автовладельцам рекомендуют быть при неблагоприятных погодных условиях. Так, начало снегопада считается наиболее опасным моментом для водителя, который едет на высокой скорости. Напомним, что шесть человек пострадали в ДТП в Кирове.