Из-за превышения скорости на дорогах Кировской области 170 человек получили травмы

Особенно внимательными водителям рекомендуют быть при неблагоприятных погодных условиях. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из-за превышения скорости на дорогах Кировской области за пять месяцев 170 человек получили травмы. Погибли в ДТП 17 жителей.

В региональной Госавтоинспекции водителям напомнили несколько факторов, от которых зависит выбор скорости: условия видимости, дорожная обстановка, интенсивность движения, техническое состояние автомобиля и проезжей части.

Особенно внимательными автовладельцам рекомендуют быть при неблагоприятных погодных условиях. Так, начало снегопада считается наиболее опасным моментом для водителя, который едет на высокой скорости. Напомним, что шесть человек пострадали в ДТП в Кирове.