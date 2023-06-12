В Кирове открыли новый каток с искусственным льдом

Расписание тренировок на июнь уже сформировано. Фото: kirovreg.ru

В Кирове открылся новый каток с искусственным льдом. Об этом сообщили в министерстве спорта и туризма Кировской области.

Крытая площадка появилась на территории спортивной школы «Родина» и будет работать в течение всего года. Заниматься на катке будут воспитанники спортшколы, профессиональные хоккеисты и любительские команды на платной основе. Уточняется, что расписание тренировок на июнь уже сформировано.

Каток возвели в рамках нацпроекта «Демография» на средства областного бюджета. Планируется открытие ледовых площадок также в Слободском и Омутнинске. Напомним, что российский футбольный союз выдал лицензию кировскому «Динамо».