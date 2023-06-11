В Кирове появилась скульптура пивовара Карла Отто Шнейдера

Открытие скульптуры состоялось 10 июня. Фото: vyatsu.ru

В ВятГУ разработали арт-объект в честь известного пивовара Карла Отто Шнейдера, основавшего завод «Вятич». Подробности рассказали в пресс-службе университета.

Предложение создать подобный арт-объект поступило еще в 2012 году. На протяжении минувших лет инициативная группа вела работу над образом памятника. Само изготовление модели в натуральную величину началось в 2019 году. Скульптуру смоделировали в 3D-формате, напечатали методом прототипирования, после чего сняли с нее классическую форму и изготовили отливку из бронзы.

Сейчас памятник Шнейдеру стоит между ВятГУ и пивоваренным заводом. Торжественное открытие арт-объекта состоялось 10 июня в рамках празднования 120-летия предприятия.