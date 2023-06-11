5,9 из 11 млрд рублей, перечисленных муниципалитетам, пойдут на зарплаты педработников

По состоянию на 1 июня 2023 года муниципалитеты получили из областного бюджета 11,2 миллиарда рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Муниципальные бюджеты получили из областного 11,2 миллиарда рублей. Такую цифру по состоянию на 1 июня привели в региональном Минфине.

Так, более половины суммы (5,9 миллиарда) направили на зарплаты педработникам школ и детсадов, включая вознаграждение за классное руководство, а также работникам учреждений культуры, дополнительного образования и иных учреждений.

Еще 967,5 миллионов рублей ушло на муниципальную дорожную сеть, 371,8 миллиона - на переселение из аварийного жилья. 316,7 миллиона потратят на соцвыплаты детям-сиротам, а также компенсации родительских плат за посещение ребятами детсадов и компенсацию оплаты ЖКУ педработникам и работникам культуры.

Средства также направят на рекультивацию свалок, реализацию проектов по созданию комфортной городской среды, обеспечение жильем детей-сирот и молодых семей, поддержку детско-юношеского спорта и другие сферы.