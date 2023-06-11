В Кирове девушка украла кошелек у молодого человека во время отдыха в кафе

Воровку задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове задержали девушку, укравшую кошелек у нового знакомого. Подробности рассказали в областном управлении Росгвардии.

Сигнал «тревога» поступил из развлекательного центра на улице Пролетарской. Стражей порядка дожидался 27-летний молодой человек. Он рассказал, что в этот вечер он отдыхал с незнакомой девушкой. В какой-то момент он отвернулся от своей сумки, а когда пришло время платить по счету, оказалось, что из нее пропал кошелек, где лежали 30 тысяч рублей.

Подозрение первым делом пало на новую знакомую. Правоохранители отсмотрели записи с камер наблюдения и выяснили, что кошелек действительно вытащила из сумки девушка, похожая по описанию молодого человека. Воровку задержали и передали полиции.