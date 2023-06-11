В Кирове на улицы вывели дополнительные бригады и технику для уборки перед праздником

Работы ведутся в рамках подготовки к Дню города. Фото: киров.рф

В Кирове перед празднованием Дня города идет уборка. Для этих целей на улицы вывели дополнительные бригады специалистов и технику. В дневную и ночную смены работают более 110 человек.

Как сообщает горадминистрация, сейчас заканчивается второй цикл покоса газонов, обработано более 70% территорий. Специалисты также завершают второй этап уборки смета из прилотковых частей. Работа ежедневно ведется на центральных улицах - Воровского, Карла Маркса, Ленина, Октябрьском проспекте.

По информации ГДМС, в таком же режиме работает поливомоечная техника. Основные силы брошены на участки, где пройдут праздничные мероприятия. У цирка, филармонии и Театральной площади бригады проходят каждый день по три-четыре раза.

Кроме того, в рамках текущего ремонта заделаны ямы на старом мосту, улицах Преображенской, Жуковского, Луганской. На тротуарах, не попадающих под гарантию, меняют поребрики и устраняют провалы брусчатки. Работы уже прошли на улицах Володарского, Карла Маркса, Октябрьского проспекта, Воровского и Пугачева.