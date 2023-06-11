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НовостиОбщество11 июня 2023 11:08

13 июня в Кирове пройдут плановые отключения электричества

Без ресурса останутся десятки горожан
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Сроки отключения варьируются от двух до девяти часов.

Сроки отключения варьируются от двух до девяти часов.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После праздников десятки кировчан останутся без электричества. АО «Горэлектросеть» сообщает о плановых отключениях 13 июня.

Во вторник специалисты будут проводить в районах города эксплуатационные работы и плановый ремонт оборудования. Срок отключения электричества в домах будет варьироваться от двух до девяти часов. Ресурс будет отсутствовать в Костино, Порошино, Нововятске, некоторых домах в центре Кирова.

- Приносим свои извинения за временные неудобства, информируем, что все плановые отключения проводятся с целью повышения качества энергоснабжения и предупреждения в будущем аварийных отключений, надеемся на ваше понимание! - добавили в АО «Горэлектросеть».

График отключения электричества в Кирове 13 июня 2023 года можно посмотреть на скринах ниже либо по этой ссылке.

Фото: geskirov.ru

Фото: geskirov.ru

Фото: geskirov.ru

Фото: geskirov.ru