13 июня в Кирове пройдут плановые отключения электричества

Сроки отключения варьируются от двух до девяти часов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После праздников десятки кировчан останутся без электричества. АО «Горэлектросеть» сообщает о плановых отключениях 13 июня.

Во вторник специалисты будут проводить в районах города эксплуатационные работы и плановый ремонт оборудования. Срок отключения электричества в домах будет варьироваться от двух до девяти часов. Ресурс будет отсутствовать в Костино, Порошино, Нововятске, некоторых домах в центре Кирова.

- Приносим свои извинения за временные неудобства, информируем, что все плановые отключения проводятся с целью повышения качества энергоснабжения и предупреждения в будущем аварийных отключений, надеемся на ваше понимание! - добавили в АО «Горэлектросеть».

График отключения электричества в Кирове 13 июня 2023 года можно посмотреть на скринах ниже либо по этой ссылке.

Фото: geskirov.ru