Кировчан приглашают на фестиваль колокольных звонов

Фестиваль проводится в Кирове ежегодно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кировчан приглашают на межрегиональный фестиваль колокольных звонов. Как сообщили в пресс-службе Вятской епархии, «Малиновый звон на Вятке» проходит в храмах Кирова ежегодно.

В 2023 году мероприятие посвятили наступающему юбилею областного центра. Согласно программе, 11 июня все желающие могут принять участие в мастер-классах на базе МБУДО «ДШИ «Пастораль» (Дороничи, Павла Садакова, 17). 12 июня на территории Спасского собора (Казанская, 50) и сквера «Борцам революции (перекресток Казанской и Московской) пройдет гала-фестиваль с участием звонарей и творческих коллективов.

В Вятской епархии также добавили, что в рамках мероприятия также организуют пленэр и выставку художественных работ. Все посетители смогут насладиться чаем от «Вятского самовара».