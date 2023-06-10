Шесть человек пострадали в ДТП в Кирове

Под Кировом столкнулись «Лада Калина» и «Тойота». ФОТО: УГИБДД УМВД России по Кировской области

В аварии в пригороде Кирове пострадали несколько человек. Подробностями происшествия делится УГИБДД УМВД По Кировской области.

ДТП произошло сегодня, 10 июня 2023 года, на 28-м км трассы «Киров – Стрижи – Оричи». По предварительным данным, там столкнулись «Лада Калина» и «Тойота». В аварии травмы различной степени тяжести получили шесть человек.

Сейчас инспекторы выясняют подробности инцидента.

Ранее мы сообщали о том, что в тройном ДТП в Кирове пострадали четыре человека.