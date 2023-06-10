Блины с припеком, похлебка и десерт. 12 июня кировчане выберут «Блюдо Вятки»

Победителей будут определять в пяти номинациях. ФОТО: правительство Кировской области

Недавно в Кирове прошло очередное заседание оргкомитета по подготовке к 650-летию Кирова. Один из обсуждаемых вопросов стал успех проекта «Пешеходная Спасская». Подробностями поделились в региональном правительстве.

Губернатор Александр Соколов отметил, что проект удалось реализовать в кратчайшие сроки. Этого бы не случилось без слаженной работы нескольких ответственных структур. Плюсом, проект стартовал в начале туристического сезона, что повысило интерес к нему.

Как отметил президент Вятской торгово-промышленной палаты Андрей Усенко, горожане приняли «Пешеходную Спасскую» с позитивом. Объект уже включили в городские туристические маршруты.

На площадке уже стартовали праздничные мероприятия. Продлятся они с 10 по 12 июня. Завершится праздник масштабным конкурсом «Блюдо Вятки». Победителей будут выявлять в пяти категориях: «Блины с припеком», «Горячее блюдо», «Суп (похлебка)», «Десерт», и «Мясной гриль». Блюда, наиболее полюбившиеся кировчанам и гостям праздника, войдут в вятское меню, с которым наш регион будет представлен на различных выставках, форумах и фестивалях. Они также войдут в меню кафе и ресторанов Кирова.

КСТАТИ

Это далеко не единственное мероприятие, подготовленное для кировчан 12 июня. С подробной афишей праздника можно ознакомиться в нашем материале.