48,6% кировчан живут без водопровода, канализации, газа либо электроплит

После 1995 года построили менее 15% всех домов Фото: Иван МАКЕЕВ

Кировстат рассказал о жилищном фонде Кировской области на конец 2022 года:

- весь фонд - 35,5 миллионов квадратов жилой площади (рост на 0,9% к 2021-му);

- 72% жилищного фонда - в городах и пгт, 28% - на селе. При этом на город Киров приходится 41% всех жилых площадей;

- в Кировской области 721 тысяча квартир, 2/3 из которых - «однушки» либо «двушки»;

- 31,2 квадрата общей площади жилых помещений - показатель обеспеченности кировчан жильем. За год он вырос на 9,5%;

- 84,2% всего жилищного фонда - в собственности граждан;

Неприятная статистика: лишь 51,4% кировчан живут в домах, где есть разом водопровод, канализация, не печное отопление, горячая вода, газ либо электроплита. В сельской местности полностью благоустроенного жилья и вовсе 18,7%.

К тому же, жилфонд региона «возрастной»: практически половину домов построили до 1971 года. А после 1995 - всего 13,6%.

Большая часть застройки приходится на кирпичные дома.