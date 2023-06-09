Центр художественной гимнастики и спортивной борьбы откроют в Кирове

Юные спортсмены продолжат заниматься на Динамовском проезде, пока новый комплекс не будет достроен. Фото: киров.рф

Здание на Динамовском проезде, 12 в Кирове сменит владельца. Сейчас здесь расположена спортшкола «Юность», однако по постановлению, подписанному губернатором Соколовым, помещения будут отданы в безвозмездное пользование Вятской епархии.

Взамен в Кирове построят многофункциональный спортивный комплекс - Центр художественной гимнастики и спортивной борьбы. Его предлагают разместить на территории кампуса, который хотят строить на месте бывшего вертолетного училища (по ул. Романа Ердякова). Однако конкретных дат возведения и открытия Центра в правительстве региона не называют.

- Спортсмены будут продолжать занятия в здании до момента, пока не будет построен новый спорткомплекс на территории бывшего КВАТУ, - заверяют власти.