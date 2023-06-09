В Кирове идет капремонт домов на 29 центральных улицах

Всего к юбилею Кирова отремонтируют фасады 207 домов. Фото: kirovreg.ru
Как сообщили в областном правительстве, к юбилею Кирова отремонтируют фасады 207 домов. Так, например, работы сейчас ведутся на улице Ленина - там в порядок приводят 22 дома. На Октябрьском проспекте идет ремонт 48 домов и закончен в 8 зданиях. На Карла Маркса на трех объектах работы окончены, их проведут еще в 26 зданиях до конца года.
На данный момент завершен капремонт по следующим адресам:
- Воровского, 7;
- Октябрьский проспект, 40, 48, 70, 100, 105, 108, 119, 127;
- Красноармейская, 41;
- Герцена, 16, 20;
- Советская, 61;
- Розы Люксембург, 84;
- Карла Маркса, 89;
- Карла Либкнехта, 34, 74;
- Пятницкая, 68; 82;
- Пролетарская, 48;
- Володарского;
- Профсоюзная 8/48;
- Розы Люксембург, 59;
- Преображенская, 69;
- Казанская, 95А;
- Карла Маркса, 20, 31;
- Советская, 78;
- улица Дерендяева,17а, 32;
- переулок Дерендяева, 19.