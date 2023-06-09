В Кирове идет капремонт домов на 29 центральных улицах

Всего к юбилею Кирова отремонтируют фасады 207 домов. Фото: kirovreg.ru

Как сообщили в областном правительстве, к юбилею Кирова отремонтируют фасады 207 домов. Так, например, работы сейчас ведутся на улице Ленина - там в порядок приводят 22 дома. На Октябрьском проспекте идет ремонт 48 домов и закончен в 8 зданиях. На Карла Маркса на трех объектах работы окончены, их проведут еще в 26 зданиях до конца года.

На данный момент завершен капремонт по следующим адресам:

- Воровского, 7;

- Октябрьский проспект, 40, 48, 70, 100, 105, 108, 119, 127;

- Красноармейская, 41;

- Герцена, 16, 20;

- Советская, 61;

- Розы Люксембург, 84;

- Карла Маркса, 89;

- Карла Либкнехта, 34, 74;

- Пятницкая, 68; 82;

- Пролетарская, 48;

- Володарского;

- Профсоюзная 8/48;

- Розы Люксембург, 59;

- Преображенская, 69;

- Казанская, 95А;

- Карла Маркса, 20, 31;

- Советская, 78;

- улица Дерендяева,17а, 32;

- переулок Дерендяева, 19.