В Кирове запустили троллейбус «Юбилейный»

По праздничным дням троллейбус будет следовать по экскурсионному маршруту. Фото: киров.рф

В Кирове начал работу троллейбус «Юбилейный». Об этом сообщает горадминистрация.

Проект разработан для знакомства горожан и гостей областного центра с историей и культурой Кирова, научно-производственным потенциалом, подвигом кировчан в годы Великой Отечественной войны и историей троллейбусного движения. В этих целях троллейбус снаружи украшен тематическими изображениями на историческую тему, а внутри расположена информация о достопримечательностях.

Транспорт запустят по маршруту №8. В нем будет работать аудиогид, который расскажет пассажирам об интересных и памятных местах Кирова, расположенных по этому пути. Проект также включает в себя экскурсионный маршрут «Юбилейный», по которому троллейбус будет курсировать по праздникам. Всего запланировано 10 экскурсий с тематическими программами и показом ретро-троллейбусов.