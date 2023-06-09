Поругался и задушил: 14-летнему парню вынесли приговор за убийство девушки

Тело девушки искали сутки. Фото: Следком

В Кировской области вынесли приговор убийце 15-летней девочки. Подробностями делится СУ СКР по Кировской области.

15 сентября 2022 года в поселке Рудничном пропала школьница. Ее тело с признаками насильственной смерти нашли лишь на следующий день усилиями полицейских, криминалистов и следователя.

Как выяснилось, в тот день 14-летний знакомый девушки поссорился с ней. «В ходе словесного конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений, задушил ее». Свою вину парень признал.

Уголовное дело завели по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Приговор - 6 лет воспитательной колонии.