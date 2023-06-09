В Кирове тепловой пункт на Некрасова украсили «пионерским» муралом

Мурал нанесли уличные художники. Фото: пресс-служба кировского филиала «Т Плюс»

В Кирове ко Дню города создали «пионерский» мурал. Граффити появилось на стене центрального теплового пункта на Некрасова, 65. Об украшении областного центра позаботился кировский филиал ПАО «Т Плюс».

Над созданием мурала работали уличные художники Роман Пуртов и Никита Наймушин. Как комментируют в самой компании, тематика выбрана неспроста: «Дворец пионеров дал название всему микрорайону, и по сей день многие с теплом вспоминают свою пионерскую юность».

В «Т Плюс» также добавили, что планируется продолжить украшать тепловые пункты в Кирове. Так, например, в предыдущие годы на ЦТП появлялись граффити на тему спорта, дымковской игрушки, безопасного тепла и орнаментов вятской деревянной избы.