Восемь спортшкол Кировской области получили новое оборудование

Занятия по акробатике, боксу и прыжкам на батуте теперь проводят с новым инвентарем. Фото: kirovreg.ru

Спортивные школы из Кирова и районов Кировской области получили новое оборудование и инвентарь. Закупку провели на субсидию, полученную по федеральному проекту «Спорт - норма жизни».

Получатели - 8 спортшкол, где ребята занимаются базовыми олимпийскими и паралимпийскими видами. Это спортивные школы № 1, 4 и 8 (Киров), спортшколы № 1 «Олимпия» (Кирово-Чепецк), а также спортивные школы Верхошижемья, Котельнича и Яранского района.

Как сообщают в минспорта и туризма Кировской области, часть инвентаря (лыжи, палки и ботинки, комбинезоны, ласты и лопатки, оборудование для бокса, акробатики и прыжков на батуте) уже передана учреждениям.